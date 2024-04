Calciomercato Juventus, chi é Zhegrova

Zhegrova cambia agente: cosa cambia sul mercato

Questa settimana laha subito due battute d'arresto sul fronte del mercato per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo. Il brasiliano, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno, ha optato per il ritorno in patria al Palmeiras anziché approdare alla Juve. Nel frattempo, la Lazio ha rafforzato la sua posizione blindando con un nuovo contratto fino al 2029 Mattia, giocatore seguito dalla Juventus. Il direttore sportivoè ora orientato verso due giovani talenti stranieri: l'inglese Mason Greenwood, attualmente in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United, e un'altra nuova opzione di mercato.La Juve monitora Edon Zhegrova. Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Lille, che lo ha acquistato per 7 milioni di euro dagli svizzeri del Basilea nel mercato di gennaio del 2022. Finora in questa stagione il nazionale kosovaro ha segnato 11 gol e servito 9 assist. Il suo ruolo naturale è quello di attaccante esterno: preferisce partire dalla fascia destra per rientrare sul suo piede forte, il mancino.Come riporta calciomercato.com, Zhegrova ha appena cambiato procuratore, passando alla corte di Hasan Cetinkaya nell'agenzia HCM Sports Management. Il quale, due anni e mezzo fa, aveva fatto lo stesso col centrocampista svizzero Denis Zakaria, poi portato alla Juve nel mercato di gennaio del 2021, quando nel club bianconero c'era un'altra dirigenza.