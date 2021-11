Stasera alle 21 all'Allianz Stadium la Juventus riceve lo Zenit San Pietroburgo per la 4^ giornata di Champions League, return match della sfida della Gazprom Arena vinta 1-0 dai bianconeri col gol negli ultimi minuti di Kulusevski. Lo svedese non dovrebbe però partire da titolare, e forse neppure Chiesa... Assenti Jorge e Pellegrini (fuori da lista Uefa), De Sciglio, Kean e Ramsey.

Qui di seguito le indicazioni su come vedere Juve-Zenit e poi le probabili formazioni:

Partita che sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 sia in pay tv sui canali SKY 201 e 252.

A livello streaming, match trasmesso rispettivamente su sportmediaset.it e su Sky Go