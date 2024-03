Ivanha parlato nuovamente del futuro di Massimiliano Allegri e soprattutto di chi potrebbe sostituire l'allenatore della Juventus. Queste le sue parole rilasciate a: "Il nome più accreditato in caso di addio di Allegri è Thiago Motta. Il prossimo anno devi fare la super Champions. Con questa squadra, se non aggiungi tre giocatori importanti, torni a casa con le ossa rotte". In giornata, ha parlato anche l'agente di Massimiliano Allegri. Thiago Motta è sicuramente tra i principali candidati in caso di separazione con Allegri. L'allenatore del Bologna ha il contratto in scadenza a giugno ed è cercato da diversi club, come ad esempio il Milan.