Juventus, Allegri e il gruppo: le parole di Zazzaroni

Negli studi di Pressing, la scorsa sera, si è posta la lente d'ingrandimento sugli atteggiamenti del gruppo Juventus . In particolare, sull'uscita dal campo contro il, certamente poco serena, di Dusan Vlahovic . Scene simili a quelle viste in poco tempo con. Cosa succede? C'è una spaccatura? Sul tema é intervenuto Ivan Zazzaroni.- "Per quello che so, parlando con calciatori e allenatore, il gruppo è solidissimo. La squadra lo segue totalmente, non è come l’anno scorso che qualcuno telefonava e diceva che c’erano delle spaccature. C’era un giocatore che aveva rapporti e diceva che c’erano rotture e fratture".– Ha fatto comunque meglio di Yildiz, almeno si è dato da fare– Maggiormente in difficoltà perché non trova condizione. Ti posso garantire che il rapporto dell’allenatore con la squadra è eccellente– Lui non va via. (Interviene Sabatini: “Da quello che so hanno già bloccato Thiago Motta”.).