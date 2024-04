Futuro Allegri, le parole di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni ha parlato negli studi di Mediaset del futuro di Massimiliano Allegri: "Lui ha portato a casa tutto quello che gli è stato chiesto. Situazione ambientale talmente negativa che è anche giusto che la società cambi, vogliono iniziare un ciclo nuovo, Elkann ha parlato di anno zero, poi ci sarà l'anno uno e non penso che possa contemplare Max.""Questi tre anni sono stati una sofferenza per Max. Dico che bisogna fare qualcosa di diverso.E' soltanto un'idea di calcio che mi piace, Oggi visti giocatori improponibili, credo sia il momento di chiudere e dimostrare da un'altra parte. E' ancora giovane."