Ancora lui, come se il tempo non fosse mai passato. Il Corriere di Torino - come già fatto da Sportitalia - torna ad accostare Nicolòalla, squadra notoriamente in cerca di esterni d'attacco per favorire la concretizzazione del 4-2-3-1 o 4-3-3 di Thiago Motta. Reduce da una stagione poco convincente all', l'ex Roma è prossimo a rientrare al, dove però difficilmente resterà. Da qui la proposta ai bianconeri, che per quel ruolo è forte anche su Masondal quale ha già incassato un primo "sì", a cui però dovrà fare seguito l'accordo - non semplice da trovare - con il Manchester United.Tornando a Zaniolo, su di lui si segnala dalla Spagna anche il, ma l'azzurro preferirebbe tornare in Italia e sicuramente gradirebbe l'ipotesi Juve. Da capire se la trattativa entrerà davvero nel vivo o se anche questa volta, magari di nuovo per una questione economica, il classe 1999 prenderà una strada diversa da quella che porta a Torino.