Zaccagni-Juventus, le richieste del giocatore

Le cifre dell'operazione

Motivo per cui lamonitora la situazione dell'esterno italiano, che può diventare un'opportunità a costi non troppo elevati. "Il presidente Lotito conosce la volontà del giocatore e la mia, le decisioni verranno prese a breve perché a giugno c'è il mercato", aveva dichiarato poche settimane fa l'agente di Zaccagni, Giuffredi.Ecco, ma qual è la volontà di Zaccagni? Quella di salutare la Lazio con un anno di anticipo se non saranno prese in considerazione le richieste contrattuali. Le indiscrezioni, riferisce Tuttosport, raccontando di unamolto più degli 1,8 attuali. Una cifra che è sopra al tetto salariale del club biancoceleste, disposto a fare dei sacrifici in questo senso solo per Immobile e Felipe Anderson.ma toccherà all'entourage del giocatore convincere la Lazio a cederlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, a fronte di un correspettivo economico di circa 20 milioni di euro o di una contropartita tecnica di eguale valoreche riguardando anche Felipe Anderson , lui si in scadenza a giugno e in trattativa con la Juve da tempo.