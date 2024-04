Juventus, le alternative a Felipe Anderson

che però all'ultimo ha cambiato idea e ora il club bianconero si trova a dover tornare con forza sul mercato alla ricerca di un colpo dalle caratteristiche e, possibilmente, impatto economico simili a quelle che avrebbe avuto il brasiliano.Il profilo che più piace, come riferisce calciomercato.com, resta quello di, anche lui di casa Lazio e anche lui con una situazione contrattuale complicata con Lotito ma che, secondo Sportitalia, potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.. Il patron biancoceleste aveva promesso all'esterno ex-Verona un prolungamento con adeguamento già un anno fa, ma da allora nessun contatto è andato in scena e con un contratto in scadenza 30 giugno 2025 anche l'agente del giocatore (che con Giuntoli ha un rapporto decennale) sta spingendo per l'addio. Secondo Sportitalia, però, nella notte ci sarebbe stata un'accelerata decisiva sul fronte rinnovo con la Lazio. Pista da continuare a monitorare, ma decisamente meno calda adesso.La dirigenza bianconera però si muove anche su altre piste. Una di queste porta a Martial. In lista c'è poi ancheoggi in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United ha una situazione contrattuale simile a quella di Zaccagni. In scadenza a fine stagione ci sono invece due vecchi pupilli comeche Giuntoli voleva al Napoli prima dell'approdo all'Arsenal e che oggi è in scadenza col Trabzonspor.