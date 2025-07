Ratisbona, Torino, Marbella, Huijsen e Rashford: Yildiz tra allenamenti e vacanze. Cosa lo aspetta al rientro

Un passaggio a Torino e poi destinazione Marbella

Le vacanze di Kenan Yildiz stanno per concludersi e il talento della Juventus è pronto a tornare a Torino per iniziare la nuova stagione. Dopo gli impegni con la squadra negli Stati Uniti, Yildiz ha scelto di trascorrere qualche giorno nella sua città natale,, in Germania. Un ritorno alle origini tra la famiglia e gli amici di sempre, nei luoghi che hanno segnato la sua infanzia e la sua crescita, tra relax e saluti a chi lo ha visto muovere i primi passi nel calcio.Prima di ripartire, Kenan ha fatto anche una breve tappa a Torino, giusto il tempo di concedersi un nuovo taglio di capelli dal suo parrucchiere di fiducia e sistemare gli ultimi dettagli personali. Poi è stato il turno della Spagna, precisamente Marbella, meta scelta per concludere le vacanze in compagnia del grande amico Dean Huijsen, oggi al Real Madrid. I due si sono ritrovati dopo aver incrociato le loro strade al recente Mondiale per Club.

Allenamenti mirati in vista della nuova stagione

Obiettivo Juventus: confermarsi e crescere ancora

Non solo mare e divertimento: Yildiz ha dedicato parte del suo soggiorno in Spagna anche agli allenamenti individuali in una struttura frequentata da diversi calciatori professionisti, tra cui di recente anche Marcus Rashford. Lavoro specifico tra preparazione atletica e tecnica, con esercizi di dribbling nello stretto e tiri in porta con portiere. Kenan non vuole lasciare nulla al caso in vista di una stagione che per lui potrebbe rappresentare la consacrazione definitiva.Il ritorno a Torino è fissato per il 24 luglio, giorno del raduno ufficiale alla Continassa. L’obiettivo di Yildiz è chiaro: confermare quanto di buono mostrato al Mondiale per Club e guadagnarsi un ruolo sempre più centrale nella Juventus di Igor Tudor. Le premesse sono ottime, il talento non manca e la determinazione nemmeno. Adesso, però, sarà il campo a parlare: per Kenan Yildiz si apre la stagione più importante della sua giovane carriera.