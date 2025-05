Yildiz tra Del Piero, Venezia e Mendes: cosa succede

2025 Getty Images

Yildiz e il futuro alla Juventus

Di solito si dice che "un bel gioco dura poco". Ma non questa volta. Perché quando la Juventus , in collaborazione con Adidas, ha deciso di omaggiare Alessandrorievocando un vecchio spot pubblicitario con protagonista oggi Kenan, ha dato forma a una suggestione che vale la pena continuare a coltivare. E poco importa se i più razionali e i puristi del paragone storceranno il naso: il calcio vive anche – e soprattutto – di emozioni, di simboli e di sogni. Sognare, in fondo, è ancora lecito.Sì, certo: suggestioni, e niente di più. Perché se da un lato è inevitabile cercare somiglianze – il talento, la classe, la maglia numero 10 – dall’altro emergono con chiarezza anche le differenze. Il mondo del calcio è cambiato profondamente: non ci sono più le bandiere, i rapporti tra club e calciatori sono filtrati da logiche economiche e da procuratori sempre più influenti. Alessandro Del Piero ha vissuto una carriera intera in bianconero, diventandone simbolo assoluto. Kenan Yildiz, per quanto promettente, non è detto possa fare lo stesso. E non per questo gli andrebbe imputata una colpa: è semplicemente un'altra era, con altre regole.

Il bivio di Venezia

Domenica contro il Venezia si giocherà una partita che potrebbe rappresentare uno spartiacque per il futuro del talento turco. La qualificazione alla prossima Champions League non è soltanto una questione sportiva: è anche un tassello fondamentale per la tenuta del progetto tecnico e per il destino di alcuni giovani gioielli. Tra questi, proprio Yildiz.Tuttosport, questa mattina, ha raccontato che dietro le quinte si muove Jorge Mendes, super procuratore già noto per aver orchestrato trasferimenti clamorosi. Mendes starebbe valutando ipotesi affascinanti per il futuro di Yildiz, anche lontano da Torino. E mentre il numero 10 bianconero si prepara a recitare un ruolo da protagonista nell’ultima di campionato, il suo nome è già centrale nelle dinamiche di mercato.Ecco perché i tre punti contro il Venezia e il conseguente quarto posto in classifica non sarebbero solo un traguardo: potrebbero rappresentare un freno a eventuali ribaltoni, una zavorra benedetta negli ingranaggi di un mercato che rischia di soffiare via il sogno prima ancora che abbia il tempo di diventare realtà.