La pausa per le nazionali ha sicuramente fatto bene a Kenan Yildiz, che dopo aver trovato poco spazio nelle ultime gare con la Juventus,Il talento della Juve ha brillato, risultando tra i migliori nei 77 minuti in cui è stato in campo. Il ct Vincenzo Montella l'ha schierato esterno sinistro nel 4-2-3-1, nella linea di trequartisti alle spalle del centravanti, e Yildiz, scrive il Corriere dello Sport,Le statistiche confermano: 51 tocchi, 88% di passaggi riusciti, 2 dribbling, 3 contrasti e 2 duelli aerei vinti. Gli è mancato solo il gol, sfiorato peraltro in un'occasione. Oggi ci sarà l'ultimo test amichevole della Turchia in casa dell'Austria e di conseguenza potrebbe avere altri minuti importanti prima di tornare a Torino e concentrarsi sul finale di stagione.I tifosi della Juve, comeE l'interrogativo che ci si fa allora è se può essere Kenan il jolly per la corsa Champions nel finale di stagione. Già a partire contro la Lazio, Yildiz può ritrovare un ampio minutaggio visto che mancheranno sia Vlahovic che Milik. Allegri avrà a disposizione solo Chiesa e Kean oltre al classe 2005.