Tudor può ridare fiducia a Yildiz: nuovo ruolo per lui?

La Juventus deve ritrovarsi, e - come insegna la stessa storia bianconera - ha ben poco tempo per farlo. Il nuovo allenatoreè arrivato da pochi giorni e deve misurarsi con la gara di campionato contro il. La partita di sabato sarà la prima di una serie di sfide fondamentali per il futuro, sia della squadra che dello stesso allenatore: in caso di qualificazione alla Champions League può scattare l'opzione per ilOra, però, è il momento di guardare al presente, e il quadro è da ricomporre ancora una volta. Adesso i pezzi sono tutti da rimescolare, e questa volta potranno essere gestiti in maniera diversa . Tudor ha infatti tanti aspetti molto diversi da Thiago Motta, dall'approccio con la squadra al sistema di gioco.

Come può cambiare Yildiz con Tudor

La stagione di Yildiz con la Juventus

Partite giocate: 41

Da titolare: 32

Minuti giocati: 2742

Goal: 6

Assist: 4

Sarà perciò un'ottima occasione per tanti giocatori, che potranno ritrovarsi - proprio come la Juve - e dare una svolta alla stagione, soprattutto dopo le difficoltà delle ultime settimane. Chi può e vuole dare una risposta è sicuramente, che alla sua prima stagione da giocatore fisso in Prima squadra ha vissuto tanti momenti positivi e negativi.Il turco è il più giovane a disposizione di Tudor,: con Thiago Motta non l'ha fatto, nel bene e nel male. La sua gestione è passata tutt'altro che inosservata, soprattutto nelle partite contro. Contro i bergamaschi è stato schierato nonostante avesse accusato un problema intestinale, mentre con i viola, dopo aver recuperato, è rimasto in panchina per tutto il match.Adesso però Yildiz vuole tornare al centro della Juventus, e con l'allenatore croato può farlo in un altro modo. Tudor potrebbe infatti decidere di schierare il numero 10 come, posizione molto gradita dallo stesso classe 2005, che non l'ha mai nascosto. Yildiz potrebbe agire insieme a, con l'obiettivo di ritrovare fiducia ed essere di nuovo decisivo per la squadra bianconera.





