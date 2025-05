Gazzetta - Juventus, con la Champions Yildiz resta e si punta a Tonali

Getty Images

La Juventus affronta il primo dei due scontri diretti rimanenti fino a fine campionato. I bianconeri vanno al Dall'Ara consapevoli che non si giocheranno tutto, ma tantissimo: sono state proprio queste, che conosce l'importanza del match ma sa altrettanto bene che ogni singola partita peserà sul finale di stagione, e non solo. Con la gara di Bologna , infatti, la Juve si gioca anche una prima parte di futuro sotto diversi aspetti. Il primo, l'obiettivo che risuona intorno alla Continassa da settimane,. Gli altri sono una conseguenza diretta: il quarto posto darebbe una svolta economica importante per le casse bianconere, concedendo respiro e tempo per prendere scelte diverse.

La Champions cambia il destino di Yildiz



Tonali è il primo nome

Proprio, che oggi compie vent'anni, è finito al centro di tante voci nelle ultime settimane. Non solo quelle per il cartellino rosso, ma anche di mercato: il suo nome è stato accostato più volte al concetto di cessione importante in caso di mancata qualificazione alla Champions, perché la Juventus conosce il suo valore. Proprio per questo, però, non vuole privarsene: come riporta La Gazzetta dello Sport, il turco gode innanzitutto della stima di John Elkann, ma non finisce qui.Yildiz potrebbe infatti rimanere a Torino in caso di quarto posto dei bianconeri, che potrebbero così gestire diversamente le offerte per il classe 2005, e non si troverebbero nella condizione di doverlo cedere per fare cassa. Da parte sua, la volontà è chiara:è un obiettivo per continuare a crescere seguendo le orme di Del Piero. Senza la sua partenza, la cessione di lusso per i bianconeri potrebbe virare suche piace a Manchester City e Liverpool.La Champions, però, può sbloccare anche il mercato in entrata. E intorno alla Juventus ruotano tante idee, ma soprattutto nomi:, con Giuntoli che vuole rinforzare il centrocampo e punta a riportare in Italia l'ex Milan. La chiave per l'affare potrebbe essere, possibile contropartita per tentare l'assalto al centrocampista del Newcastle.Oltre a Tonali, la Juventus dovrà inevitabilmente pensare al reparto offensivo: la partenza di Vlahovic - apprezzato in Turchia - è uno scenario sempre più probabile, mentre per Milik, fresco di rinnovo fino al 2027, si cercherà una soluzione diversa ma non necessariamente a Torino. Il sogno si chiama, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società bianconera non perde di vista altri profili come Reteguii, Boniface, Lucca e Sudakov.





