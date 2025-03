Perché Kenan Yildiz è rimasto fuori contro la Fiorentina

2025 Getty Images

Yildiz Juve, perché non ha giocato contro la Fiorentina

Kenanè rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nell'ultima gara della Juventus , una decisione che ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori. Il talento turco, considerato fino a poco tempo fa uno degli uomini chiave nello scacchiere bianconero, è stato escluso non per problemi fisici, ma per una scelta tecnica ben precisa di Thiago Motta L’allenatore della Juve non è rimasto soddisfatto dell’interpretazione del ruolo da parte di Yildiz nelle recenti partite. In particolare, a Motta non sono piaciute le difficoltà del giovane attaccante nel sacrificarsi con continuità in fase di non possesso. Un aspetto fondamentale nel calcio moderno e nel sistema di gioco che l'allenatore sta cercando di imporre alla squadra.

Yildiz, i numeri stagionali

Presenze: 41

Minuti: 2.742’

Goal: 6

Assist: 4

Da promessa intoccabile a problema tattico da risolvere: la trasformazione di Yildiz agli occhi di Motta è stata rapida. E la soluzione adottata dal tecnico è stata drastica, almeno per il momento: lasciarlo in panchina. Un metodo che Motta ha già utilizzato in passato con altri giocatori per stimolare una reazione e indurli a migliorare sotto gli aspetti richiesti.Ora la palla passa a Yildiz. Se vorrà riconquistare un posto da titolare, dovrà dimostrare di poter interpretare il ruolo secondo le richieste dell’allenatore. Il talento non si discute, ma nella sua Juve, Thiago Motta richiede giocatori pronti a lottare e a sacrificarsi per la squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il giovane turco riuscirà a convincere nuovamente il tecnico. La sua situazione, la sua gestione, intanto, rientra nella lista dei casi che hanno alimentato le voci sulla gestione dello spogliatoio.