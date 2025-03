Juventus, Yildiz sulla scia di Lamine Yamal

2025 Getty Images

Kenan Yildiz continua a stupire nella sua prima vera stagione da protagonista con la Juventus. Il talento turco, nato il 4 maggio 2005, ha già segnato cinque reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, un traguardo che lo colloca tra i giovani più prolifici della stagione.Solo due giocatori più giovani di lui hanno raggiunto o superato questa cifra: Lamine Yamal, classe 2007, e Assane Diao, nato nel 2005 come Yildiz ma di qualche mese più giovane. Entrambi hanno realizzato sei gol, confermando la straordinaria crescita dei nuovi talenti nel panorama calcistico europeo.

Yildiz ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella Juventus dimostrando qualità tecniche e personalità non comuni per un ragazzo della sua età. Il turco ha impressionato per la sua capacità di dribbling, la visione di gioco e il fiuto del gol, caratteristiche che lo rendono una pedina fondamentale per il presente e il futuro bianconero.La sua crescita non è passata inosservata nemmeno in ambito internazionale: già convocato e impiegato con la Turchia, Yildiz rappresenta una delle più grandi speranze del calcio europeo. Se continuerà su questa strada, il suo nome sarà destinato a brillare sempre di più, consolidandosi tra i migliori giovani talenti del continente.La Juventus si gode il suo gioiello, consapevole di avere tra le mani un talento destinato a fare la differenza per molti anni.