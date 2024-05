Juventus-Salernitana: chi resta fuori

Passo dopo passo, Kenanè pronto a tornare in campo. Dopo la gastroenterite che l'ha tenuto fuori negli ultimi giorni, il calciatore turco sarà il protagonista dei pensieri che accompagneranno Allegri alla sfida contro la. Per capirci: la convocazione è ancora in dubbio, ma Kenan sta meglio. E vede più vicina l'occasione di rientrare.Dalla seduta di oggi,sembra sempre più in bilico verso la prossima sfida. Il brasiliano si è allenato a parte con, che certamente salteranno il match con la Salernitana. Per Allegri, dunque, scelte abbastanza obbligate in difesa, con poca possibilità di far ruotare i centrali prima della finale di Coppa Italia.Serve un punto per la Champions League, la Juve dovrà trovarlo con la difesa dimezzata.