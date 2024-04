Juventus, la scelta tra Soulé e Yildiz

Cestino in mano e sguardo fiero e soddisfatto, laguarda al frutteto curato nell’ultimo decennio e sorride. Di critiche se ne possono fare e ne sono state fatte diverse, rispetto all’operato del club bianconero. Su un aspetto, però, non si può che apprezzare il lavoro della dirigenza della Juve: i giovani. C’è chi è rimasto alla Continassa , c’è chi tornerà dai prestiti e si dovrà sbrogliare la matassa del loro futuro; c’è chi resterà e diventerà una colonna della Juventus del futuro e chi, invece, contribuirà con la sua cessione a rimpinguare le casse del club.Tra i talenti di maggiore prospettiva ci sono il classe 2003 Matiase il 2005 Kenan. Talenti purissimi che si stanno mettendo in mostra in questa stagione e che, nella prossima stagione, difficilmente potranno giocare insieme.Per quel che riguarda la stellina turca, la dirigenza bianconera è al lavoro per blindarlo con un ulteriore rinnovo e un adeguamento economico dovuto allo status di calciatore della prima squadra. Insomma,e per far vacillare la Juve servirebbe una maxi offerta di cui, al momento, non c’è traccia.Storia diversa per Matiasper arrivare ad un grande colpo a centrocampo. La stagione con il Frosinone l’ha posto ulteriormente sotto i riflettori e il prezzo è lievitato così come sono aumentati i club che tra Italia e Premier League lo seguono da vicino.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.