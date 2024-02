Ilevoca bei ricordi soprattutto per. Due dei tre gol segnati dal talentuoso turco con lasono arrivati contro i ciociari (uno dei quali in Coppa Italia), compreso il suo primo gol assoluto all'andata allo Stirpe. Tuttavia, nelle ultime partite, la luce di questa giovane stella si è un po' offuscata. È stato quasi impercettibile a San Siro nel grande match contro l'Inter, ha avuto prestazioni altalenanti contro il Verona, ed è stato poco incisivo contro Empoli e Udinese, entrando dalla panchina. Potrebbe essere di nuovo rispedito in panchina da Allegri per la partita di domenica - secondo La Gazzetta dello Sport -, ma si spera che un suo eventuale ingresso in campo porti qualche buon risultato stavolta.