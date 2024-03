Juventus, futuro Yildiz: rinnovo e maglia numero 10

Le prestazioni con la Turchia hanno ribadito come. Il classe 2005 è stato protagonista in nazionale giocando anche da prima punta. Allegri ringrazia perché ritroverà un giocatore in fiducia dopo il poco minutaggio che aveva avuto a Torino nelle settimane precedenti.Yildiz è considerato un profilo di grande importanza sia tecnica che di immagine. Tanto è vero che il club, o, riferisce Tuttosport. Un investimento “iconico”, tanto più per un calciatore che ha in Alex Del Piero, di cui imita perfino l’esultanza dopo i gol, uno dei suoi idoli.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI. Kenan, si legge, ha le misure perfette affinché gli venga cucito addosso: giovane, talentuoso, costato poco (praticamente nulla) e soprattutto intoccabile, come pochissimi altri in rosa. Il club bianconero vuole renderlo il simbolo del nuovo ciclo Juve. Nessun dubbio su questo alla Continassa.