Gazzetta - La Juventus vuole blindare Yildiz: pronto un rinnovo da big

Yildiz Juve, pronto l'adeguamento

Kenanresterà a Torino: la Juventus ha deciso di puntare forte sul suo talento, e lo farà con. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, è destinata a far felici i tifosi e a spegnere le sirene di mercato, soprattutto quelle provenienti dalla Premier League, dove più di un club aveva messo gli occhi sul numero dieci turco. Come scrive la rosea: “Yildiz è un tesoro, in campo e fuori, e la Juventus non solo lo ha capito in tempi non sospetti, ma ora è pronta a blindarlo con un contratto da big”.

Identità e futuro bianconero

Il nuovo accordo prevede uno stipendio da top player, in linea con lo status raggiunto da Yildiz dopo un’annata da protagonista. A soli 20 anni, il classe 2005 ha già collezionato 48 presenze, 9 gol e 7 assist, dimostrando maturità, visione e leadership. Il rinnovo è il premio per una crescita vertiginosa e il segnale di una Juventus che intende costruire attorno a lui il proprio futuro.Il rinnovo di Yildiz rappresenta una scelta strategica per la Juventus, che vuole fare del talento turco il nuovo volto del club, in campo e fuori. Con il Mondiale per Club alle porte e una maglia numero 10 già diventata cult tra i tifosi, Kenan incarna l’identità moderna della Juve: giovane, internazionale e ambiziosa. Elkann, Comolli e Chiellini lo sanno bene: Yildiz non si tocca.