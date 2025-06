CdS - Juventus, dopo il Mondiale obiettivo rinnovo fino al 2030 per Yildiz

Getty Images

La Juventus si prepara a partire verso gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Sarà un'occasione importante per i bianconeri sotto tanti punti di vista: dall'aspetto economico - che può portare in tutto circa 100 milioni nelle casse della società - a quello sportivo, con una competizione che vedrà la Juve affrontare diversi club da tutto il mondo, tra cui ildi Guardiola già ai gironi.I bianconeri viaggeranno verso gli USA forti delle risposte importanti degli ultimi giorni: dalla presentazione del nuovo direttore generaleal rinnovo di Tudor , che verrà annunciato nella giornata di oggi, fino a quello di Nicolò Savona, ufficializzato ieri.

Rinnovo Yildiz: tutti i dettagli

I piani per il futuro, però, non sono di certo terminati qua: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus vuole lavorare anche al rinnovo dia partire dal ritorno dal Mondiale per Club.Il classe 2005 è uno dei veri e propri pezzi pregiati del club bianconero, e già in questa stagione ha dimostrato il suo valore e le sue potenzialità. Yildiz è uno dei punti di riferimento del progetto Juventus, che proprio per questo vuole blindarlo ulteriormente con un nuovo contratto: secondo il Corriere dello Sport i bianconeri vogliono proporreAl momento il contratto di Yildiz scadrebbe nel 2029, inoltre con il prolungamento si lavorerebbe anche a un adeguamento economico. Il turco guadagna circaa stagione, mentre con il rinnovo si arriverebbeLa Juventus vuole seguire la scia del rinnovo di Savona , giovane cresciuto per anni nel settore giovanile bianconero e che ieri ha rinnovato proprio fino al 2030. Il discorso di Yildiz, però, resta comunque centrale: l'intenzione è rendere il classe 2005 sempre più importante nel progetto anche verso il futuro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui