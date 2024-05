Le condizioni di Yildiz



Tornano Danilo e Alex Sandro

Manca sempre meno alla finale di. Dopo l'ultimo impegno sul campo, i giocatori dellahanno affrontato una giornata di recupero e preparazione intensiva.Per coloro che sono scesi in campo ieri, la giornata è iniziata con sessioni di scarico in piscina e nella palestra del centro sportivo. Questo programma mira a favorire il recupero muscolare e la rigenerazione dopo l'impegno sul terreno di gioco.Tuttavia, non tutti i giocatori hanno partecipato alle attività di recupero., in particolare, è stato costretto a saltare l'allenamento a causa di un forte trauma alla spalla destra subito durante la partita. Le sue condizioni saranno rivalutate attentamente domani, nella speranza di una pronta guarigione.Nel frattempo, Alex e Danilo sono stati in grado di unirsi al lavoro di squadra sul campo. La loro partecipazione è un segno positivo per il tecnico e i tifosi, indicando che potrebbero essere disponibili per la partita decisiva.