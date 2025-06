Yildiz e l'ennesimo goal all'esordio: il messaggio della Juventus è chiaro

AFP via Getty Images

Segna ancora lui. Di nuovo all'esordio, di nuovo un gran goal. A 20 anni compiuti da pochi mesi,è il secondo marcatore più giovane del Mondiale per Club. Ma il suo impatto nella gara di ieri (e non solo) non si può ridurre ai numeri, perché il talento dell'attaccante è sempre più evidente e lancia messaggi chiari alla Juventus. Che a sua volta li manda a lui. La rete contro l'Al-Ain aggiorna un elenco già ricco di goal pesanti per Yildiz, ma in questo caso c'è di più. C'è la personalità di un giocatore che, dopo aver esordito in Serie A, ha raccolto spesso il peso dell'attacco nella sua prima annata da protagonista nel campionato dei grandi. E c'è uno scenario sul futuro ancora da scrivere, ma il turco ha mandato segnali importanti.

I goal all'esordio di Yildiz: è la quinta volta con la Juve

Il piano per il rinnovo con la Juventus

Nel dicembre 2023 Yildiz segnava la sua prima rete in Serie A all'esordio nel massimo campionato italiano. L'avversario era il, e quella sarebbe diventata solo la prima di tante volte. Poche settimane dopo, infatti, arriva il goal all'esordio in Coppa Italia, questa volta contro la. Ma non finisce qui, come vi abbiamo raccontato.Nella stagione appena conclusa il classe 2005 ha trovato la rete all'esordio in Champions League contro ile contro ilin Supercoppa, non riuscendo però a evitare la sconfitta finale. Nella notte italiana tra il 18 e il 19 giugno, Yildiz ha aggiornato ancora una volta il suo già ricco bottino, ricordando che a 20 anni ha il diritto di essere centrale in questa Juventus Proprio per questo, il club bianconero è consapevole dell'importanza di Kenan. Dopo il Mondiale per Club, infatti, la Juve intensificherà il lavoro per il suo rinnovo, per ribadire ancora una volta la sua posizione. Il turco al momento, con un contratto in scadenza nel 2029.L'obiettivo del club bianconero, con un messaggio chiaro: c'è volontà di costruire un futuro solido con Yildiz al centro, perciò si seguiranno tappe precise, dalle cifre al campo, ma con la certezza che il classe 2005 possa diventare un riferimento sempre più stabile per questa squadra.





