Federico Chiesa o Kenan Yildiz? Allegri ha scelto: dall'inizio uno, a partita in corso l'altro, ma non insieme, con dispiacere di entrambi e anche di una Juventus che alla fine con il Torino fa 0-0. Ma l'ingresso dalla panchina del gioiello classe 2005 è piaciuto. E Tuttosport nella sua pagella racconta la necessità di dargli più spazio.



Ecco il passaggio: "Chiesa 6 - Più legato alla squadra del solito, come se il piombo al mento fosse stato rimosso per cui dialoga e cerca i compagni. Svaria anche a destra dove al 7’ va via di brutto. Accelerazione a lasciare Tameze sul posto con uno sprint stile tempi d’oro: cross preciso sul secondo palo dove Vlahovic piomba come un falco e di prima, illude: palla sul palo a mangiarsi trequarti di gol. Nella ripresa uno-due con Danilo e bomba di destro rimpallata dal brasiliano.

Yildiz (19’ st) 6.5 - Dopo 11 minuti può viaggiare palla al piede ed entrare nell’area dove fa partire un destro rasoterra sul palo lontano che solo una grande parata di Milinkovic impedisce che diventi gol. Poi un paio di giocate veloci ad alzare il ritmo del gioco. Merita più spazio".