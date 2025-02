Juventus, Locatelli e Yildiz scalpitano: le ultime verso il PSV

Si è esultato, lo si sta facendo ancora nel mondo. Battere l'Inter campione d'Italia, del resto, non capita tutti i giorni, nemmeno alla Vecchia Signora che infatti non riusciva ad avere la meglio sui nerazzurri dal 6 novembre 2022, quando furono decisivi i goal di Filip Kostic e Nicolò Fagioli. Giusto godersi il momento, dunque, ma la vittoria contro i nerazzurri - la quarta consecutiva - dovrà necessariamente essere presto archiviata Mercoledì sera, infatti, i bianconeri sono attesi da un altro appuntamento fondamentale della propria stagione, ovvero la gara di ritorno dei Playoff dicontro ilin cui si ripartirà dal 2-1 dell'andata, un risultato che dà speranza ama che allo stesso tempo non consente di dormire sonni troppo tranquilli, in vista di una difficile trasferta in Olanda. Per il tecnico italo-brasiliano, insomma, non esiste la possibilità di rilassarsi ora. Perché domani sarà già il momento delle scelte, quelle da non sbagliare per centrare uno degli obiettivi più importanti dell'anno, ovvero la qualificazione agli ottavi di Champions.

Chi può tornare dal 1' in PSV-Juventus?

Cambiaso può giocare in PSV-Juventus?

E per quanto la formazione titolare vista ieri sera contro l'Inter abbia dato buoni segnali, non è da escludere che Thiago Motta possa optare per qualche cambio. Innanzitutto perché potrebbe rivedersi dal primo minuto, il capitano che ha rifiatato nel derby d'Italia - con Khephren Thuram unico centrocampista davanti alla difesa e Teun Koopmeiners più avanti nella linea a quattro alle spalle di Randal Kolo Muani - e che ora scalpita per tornare protagonista fin da subito, come del resto è sempre stato in questa stagione. Stesso discorso per, subentrato solo nel finale contro l'Inter e in campo soltanto nel primo tempo nel match contro il PSV Eindhoven, in cui è stato sostituito all'intervallo da Samuel Mbangula che si è poi rivelato decisivo per la vittoria. Insomma, sia l'azzurro che il turco non vedono l'ora di mettersi di nuovo in mostra da titolari.Così come vorrebbe farlo, dopo la buona mezz'ora disputata nel derby d'Italia. Al momento, però, la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio, considerando che questa mattina ha effettuato una parte di allenamento da solo essendo ancora alle prese con il fastidioso problema alla caviglia che lo ha tanto condizionato negli ultimi tempi (tra l'altro proprio mentre prendevano corpo le voci di mercato relative all'interesse del Manchester City). L'esterno azzurro dovrà essere valutato fino all'ultimo, anche per evitare il rischio di pericolose ricadute che allungherebbero ulteriormente i tempi necessari per riaverlo al 100%; lui intanto ci spera, perché tutto vorrebbe meno che assistere interamente a un'altra importante partita della "sua" Juventus dalla panchina.