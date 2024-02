Juve, le condizioni di Yildiz

Non solo Adriene Weston, alle prese rispettivamente con un problema all'alluce del piede destro e una lussazione alla spalla, con tempi di recupero ancora da definire con esattezza. Anche Kenandovrà sottoporsi a breve ad accertamenti al, con la speranza di poter essere a disposizione per la sfida di domenica con il Napoli: ieri, nel match trae Frosinone che lo ha visto subentrare nella ripresa, si toccava la coscia destra, sintomo di un possibile problema muscolare.Per il prossimo impegno i bianconeri dovranno già affrontare una mini-emergenza a centrocampo. Difficile, infatti, che il francese e lo statunitense possano recuperare entro domenica, per una gara tanto importante.Poter contare su Yildiz, quindi, soprattutto in un momento in cui Federico Chiesa continua a offrire poche garanzie, sarebbe quindi fondamentale.