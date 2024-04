Ancora una volta Massimiliano Allegri ha scelto di confermare la coppa d'attacco composta da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Una decisione che di conseguenza interessa Kenan Yildiz, costretto a partire dalla panchina come in tutte le ultime uscite. Niente tridente per il tecnico bianconero, che contro la Lazio va con tutte le certezze possibili. Della scelta di preferire Chiesa a Yildiz ne ha parlato a Mediaset Ivan Zazzaroni: "Perché Allegri mette Chiesa e non Yildiz? Perché Chiesa è più forte", il commento del giornalista.