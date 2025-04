Juventus, Yildiz ha ribadito un concetto al suo staff

La volontà di Yildiz per il futuro

Kenanè sempre tra i protagonisti in casa Juventus, sia per quanto riguarda le questioni di campo sia anche per le voci che riguardano il suo futuro. Il numero 10 bianconero è inevitabilmente tra i più chiacchierati e l'ultima indiscrezione riguarda il Bayern Monaco , che secondo Tuttosport starebbe pensando al ritorno del classe 2005 turco.Ma qual è la posizione di Yildiz in merito? Obiettivi e intenti del calciatore coincidono con quelli dei bianconeri, riporta il quotidiano, così come il desiderio di costruire una Juventus vincente intorno al suo numero 10. Questo, è un concetto che, si legge, il ragazzo ha ribadito al suo staff e pure Jorge Mendes. A maggior ragione se le ambizioni saranno all’altezza delle aspettative di tutte le parti in causa.

Yildiz non ha mai chiesto alla Juve di essere ceduto e non ha intenzione di farlo. La Juventus può contare quindi su questo aspetto che la mette in posizione di forza. Il club bianconero ha creduto nel giocatore fin da quando era un ragazzo, a differenza del Bayern Monaco, che lo ha lasciato partire senza troppi problemi e adesso forse, un po' lo rimpiange.