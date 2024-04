Il presente della Juventus è ancora Massimiliano Allegri, almeno per le prossime sei partite di campionato e la Coppa Italia. Per il futuro però, il candidato numero uno a sostituire il tecnico è Thiago Motta. Libero ne ha parlato spiegando come possa cambiare il futuro di alcuni giocatori se dovesse arrivare l'allenatore del Bologna. "Yildiz potrà ricoprire sia il ruolo di sottopunta sia inizialmente quello di ala di scorta su entrambe le fasce mentre Soulé potrebbe avere un destino diverso rispetto a quello di cui si parla in questi mesi e rimanere quindi a Torino".