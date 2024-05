Le condizioni di Yildiz



Le condizioni di Danilo

E' andato tutto come pronosticato da Massimiliano. E cioè: senza forzare, alla fine i recuperi di Kenane capitansi sono verificati. L'attaccante ha smaltito una gastroenterite fortemente debilitante; per il difensore brasiliano, invece, un sovraccarico muscolare che rischiava di mettere in salita la prossima finale di Coppa Italia.Così,recupera e sarà importantissimo per la sfida di Roma, dove i cambi - soprattutto se la gara sarà lunga - possono diventare determinanti. Kenan era già sceso in campo contro la Salernitana, dimostrando di non aver perso smalto. Anzi.Danilo è invece chiamato a un test ulteriore: non ha effettuato test precedenti, ma tutto va nella direzione condivisa da tecnico, staff e giocatore. Se sta bene, al 100%, domani sarà in campo ad aiutare la squadra in finale.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.