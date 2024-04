Torino-Juve, spazio a Yildiz?

Unlo ha già giocato. Era il 1° ottobre 2022 quando Kenandecideva la stracittadina tra, ovviamente quella in versione "ridotta" della. 4-3 il risultato finale della partita, in cui il turco classe 2005, tra i più giovani in campo con i suoi 17 anni compiuti il precedente 4 maggio, era subentrato nella ripresa prima accorciando sul 3-2 e poi mettendo la firma sul gol del definitivo sorpasso, dopo che nel frattempo Dean Huijsen aveva pareggiato.Anche questa sera allo Stadio Olimpico Kenan non partirà dal primo minuto, lasciando spazio a Federicoper affiancare Dusan. Con tutta probabilità, però, troverà spazio a gara in corso, come già in altre occasioni quando Massimilianogli ha chiesto di provare a dare una "scossa" con la sua tecnica e la sua velocità. Ieri per lui è arrivata anche la "benedizione" di Alex Del Piero ; oggi avrà la chance di confermare che il leggendario capitano di cui potrebbe ricevere in eredità il numero di maglia non ha speso parole a vuoto.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!