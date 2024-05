Del Piero-Yildiz, la foto che fa sognare i tifosi

Alessandro Del Piero è tornato a Torino per le giornate di formazione rivolte ai corsisti di Coverciano iscritti all’Uefa Pro e ha riabbracciato il mondo Juventus. Questa mattina era stato Nicolò Fagioli a pubblicare una foto con l'ex capitano bianconero. Adesso è il turno invece di Kenan Yildiz, che sui social ha mostrato ancora una volta tutta l'ammirazione per Alex. "Idolo", la parola usata dal talento turco per Del Piero.Una foto simbolica che non può passare inosservata ai tifosi della Juventus. Da tempo infatti,Sarebbe un riconoscimento molto importante per il classe 2005, che indosserebbe il numero che è stato per tanti anni del suo idolo calcistico tanto da copiargli l'esultanza con la "linguaccia"."Mi fa molto piacere che nella circostanza delle sue esultanze io venga accostato a lui. Mi piace la sua intraprendenza, il suo coraggio e gli faccio un grosso in bocca al lupo", le parole pronunciate poco tempo da Del Piero su Yildiz. Una stima reciproca che ha portato i due a contattarsi più volte tra chiamate e messaggi.