La 'cura' Tudor per Yildiz: non segnava da due mesi e mezzo, bentornato Kenan

Juventus-Genoa, il commento su Yildiz

Che sia stata la primavera, la sosta per le Nazionali o il cambio di allenatore, Jcome era già stato in questa stagione, come inspiegabilmente aveva smesso di essere da un po' di tempo e come dovrà essere nel futuro. Futuro che per ora vuol dire nove partite, che possono condizionare anche gli scenari per il classe 2005, come del resto, per tutti.Il goal, bellissimo, da chi ha qualcosa di diverso rispetto agli altri, fa vedere tutto il resto con una luce diversa rispetto a se non ci fosse stata quella giocata da fuoriclasse. Ma il "resto" comunque c'era.qualitativo, quantitativo e tattico. Prima più spostato a sinistra, poi più spostato sulla destra, in realtà ovunque ma sempre al "centro" della squadra. La "heat map" del turco dice che ha giocato soprattutto a sinistra ma che era libero di andare un po' dove voleva. Senza confronti con quanto è avvenuto fino ad ora in stagione,. "Mettere i giocatori dove rendono meglio" il concetto espresso da Tudor nei primi giorni alla Continassa, obiettivo subito riuscito con il numero 10.

Da quanto non segnava Yildiz

Yildiz non segnava da due mesi e mezzo, dal derby contro il Torino. Sono passate 14 partite, troppe. E in questo tempo, Yildiz è stato messo in discussione, in primis proprio da Thiago Motta. Fuori dopo un tempo nell'andata contro il PSV, escluso dai titolari nella gara di ritorno. E poi soprattuttoIn pochi giorni Tudor non ha potuto cambiare tutto, ma è partito dalle basi. Quindi l'atteggiamento, l'unione di intenti e Yildiz protagonista. Spero di farne anche di normali" ha detto il talento bianconero sulla capacità di segnare goal spettacolari. Ha ragione, Yildiz è fermo a sette goal in campionato e serviranno anche quelli "normali", ma intanto, godiamoci gli altri, perché certe cose le puoi migliorare, altre no, o ce l'hai o non ce l'hai.