Yildiz candidato al premio Golden Boy Web 2024



Vota Kenan qui https://t.co/a97ZBZha67 pic.twitter.com/wMm1HTcYpW — JuventusFC (@juventusfc) August 20, 2024

Kean Yildiz, attaccante della Juventus, è stato inserito nell'elenco dei candidati per il Golden Boy 2024. Il premio viene assegnato annualmente dal quotidiano Tuttosport, che permette agli utenti di votare il miglior giovane che si è distinto sulla scena internazionale nel corso dell'anno calcistico. Collegandosi al sito di Tuttosport sarà possibile esprimere il proprio voto. Yildiz sarà chiamato a concorrere in mezzo a tanti altri gioielli del calcio europeo come Yamal del Barcellona, Joao Neves del PSG, Pau Cubarsì e Gavi del Barcellona e Tel del Bayern Monaco.