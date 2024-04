Cagliari-Juve, la partita di Yildiz

. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento a Kenan, che anche ieri sera ha saputo dare una scossa allagià dall'inizio del secondo tempo garantendo, ancora una volta, più intraprendenza e imprevedibilità. Come analizza il quotidiano, l'impatto del giovane turco sulla partita è stato evidente fin dalle prime azioni della ripresa, sempre nel cuore della manovra bianconera e fin da subito a suo agio nel toccare il pallone a ripetizione. Tra tentativi di uno contro uno e precisi smistamenti della sfera, il classe 2005 è stato poi l'autore del dolce assist fatto piovere nell'area di rigore sarda, un potenziale cioccolatino per Arekche invece ha finito per causare l'autogol di AlbertoLa sensazione, insomma, è che per questa Juve sia sempre più difficile fare a meno del talento di Yildiz, che oggi come oggi sembra davvero l'unico elemento in rosa in grado di imprimere una svolta a una partita come quella di ieri. E i tifosi, neanche a dirlo, invocano già la sua presenza dal primo minuto nella semifinale di ritorno contro la, al posto (o al fianco...) di un Federicoche nemmeno a Cagliari è riuscito a incidere come ci si aspettava. La brillantezza di Kenan, tra le pochissime luci bianconere alla Unipol Domus, serve come il pane a questa squadra.