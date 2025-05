Gazzetta - La 'nuova' Juventus ripartirà da Yildiz. Ma l'obiettivo è alleggerire il bilancio

Getty Images

La "nuova"ripartirà da. O almeno questo è quanto filtrato, secondo Gazzetta.it, dal vertice organizzato nella giornata di oggi a Monaco di Baviera , sede della finale di Champions League tra Inter e PSG, da John Elkann con Giorgio Chiellini e Damien Comolli. Le scelte della proprietà sembrano intrecciarsi con le valutazioni tecniche della nuova dirigenza sportiva (per cui resta ancora da individuare il ds che sostituirà Cristiano Giuntoli): il numero 10 turco rappresenta – e continuerà a rappresentare – il simbolo della Juventus.

La posizione della Juventus su Yildiz

Yildiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 48

Minuti: 3.270

Goal: 9

Assist: 7

Inoltre, seviene considerato incedibile, c’è anche l’intenzione di trattenere, vicino a un trasferimento al Manchester City durante il mercato invernale. L’obiettivo della dirigenza è alleggerire il bilancio entro la fine del mese, cercando di monetizzare dalle eventuali cessioni die, possibilmente,(quest'ultimo è spesso finito al centro dei discorsi legati a Sandro Tonali, in quanto secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere sfruttato come contropartita in un'eventuale trattativa con il Newcastle).Il nuovo corso juventino, come detto, vuole ripartire dai dribbling e dalla classe di Yildiz, che nei mesi scorsi era rimasto in bilico tra permanenza e addio. Un po’ per l’interesse concreto di alcune big della Premier League, un po’ per l’esigenza di fare qualche sacrificio sul piano economico. Se il raggiungimento della Champions League aveva già ridotto le probabilità di una cessione, l’attuale gestione sembra intenzionata a resistere anche di fronte a offerte molto elevate per il talento turco. Comolli immagina infatti una Juventus costruita intorno alla creatività del 20enne di Ratisbona, apprezzato dai tifosi e ben visto dagli sponsor.Una visione che certamente incontra il favore del giocatore, che più volte negli ultimi mesi ha espresso la volontà di restare a Torino e continuare la sua crescita con la maglia del suo idolo Alessandro Del Piero , dopo una stagione vissuta da protagonista nonostante qualche alto e basso - anche naturale per via della sua giovane età - e le difficoltà incontrate in generale dalla squadra durante il percorso.





