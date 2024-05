Juventus, come stanno Yildiz e Alex Sandro?

Laè scesa in campo nel pomeriggio di oggi per la seduta di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri alla Continassa. Sotto gli occhi anche dei corsisti UEFA Pro. Bianconeri che stanno preparando la gara in programma all'Allianz Stadium domenica alle ore 18 contro la Salernitana e con il chiaro obiettivo Champions League.Chi si è allenato a parte è il capitano bianconero, che ha svolto nella giornata di ieri gli esami strumentali dopo l'infortunio dello stadio Olimpico di Roma e punta alla finale di Coppa Italia. Allegri ha però potuto ritrovare Kenan, costretto a saltare la trasferta di Roma per gastroenterite oggi si è allenato in gruppo, recuperato. Chi è sulla via del recupero è anche il brasiliano Alex Sandro. Bianconeri in campo domani al mattino.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.