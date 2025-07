Juventus, Yildiz ad un passo dal rinnovo: i dettagli

un' ora fa



La Juventus ha le idee chiare ed intende blindare il proprio numero 10, Kenan Yildiz. Il fantasista turco che dopo una stagione con la maglia numero 10 della Juventus sulla spalle ha attirato su di sè gli occhi di Barcellona e Bayern Monaco. Ecco perchè la Vecchia Signora non vorrebbe privarsi del giocatore, per questo sarebbe al lavoro per il rinnovo. Accordo raggiunto, contratto fino al 2030 ed ingaggio che dovrebbe superare i 3 milioni di euro. Manca solo la firma che però potrebbe arrivare a breve.