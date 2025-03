Juventus, Yildiz a caccia di Kean

Kenanè vicino a scrivere una nuova pagina di storia con la maglia della. Con un solo gol, il talento turco raggiungerebbe Moisecome il giocatore più prolifico della Juventus in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, prima di compiere 20 anni. Kean detiene attualmente il primato con sette reti, mentre Yildiz è fermo a sei.Il giovane attaccante bianconero ha impressionato per tecnica, personalità e capacità di incidere nelle partite. La sua crescita è stata evidente nel corso della stagione, guadagnandosi sempre più spazio nelle scelte dell’allenatore. La possibilità di eguagliare e magari superare Kean rappresenta una motivazione in più per continuare a lasciare il segno.

Con diverse partite ancora da giocare, Yildiz avrà l’opportunità di raggiungere questo traguardo, consolidandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Il suo apporto sarà fondamentale per la Juventus nella corsa agli obiettivi stagionali, con la speranza di contribuire non solo con il record personale, ma anche con risultati importanti per la squadra.