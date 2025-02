Kenan Yildiz, tra ‘fastidi’, gestione e mercato: cosa sta succedendo?

I fastidi del giovane Yildiz

La Juventus ha giocato le due partite più importanti della sua stagione con il numero 10 bianconero accomodato in panchina. È un dato di fatto – dietro al quale ci sono diverse motivazioni -, ma è un dato di fatto che stranisce e disorienta. Le scelte forti dilasciano diversi interrogativi, tra queste le due panchine consecutive di Kenan Yildiz che controsi è accomodato a bordocampo per poi entrare a gara in corso.Le scelte di Thiago Motta non sono state accolte con il sorriso da Kenan Yildiz. Non serve andare tanto oltre con l’immaginazione per figurarselo e anche i giornali in edicola stamattina parlano di un certo fastidio del calciatore e di chi sta intorno a lui.

Yildiz tra Juve e mercato

E adesso?

Il minutaggio

Gatti: 2.855’

Di Gregorio: 2.699’

Locatelli: 2.558’

Yildiz: 2.488’

Kalulu: 2.443’

Fastidi che non è la prima volta che registrano: già negli anni passati, quando Yildiz era in Under 19 e non vedeva concretizzarsi la promozione tra Next Gen e Prima squadra, si respirava un’aria frizzante ed irrequieta intorno a lui. Questione di ambizioni, senza queste, probabilmente, Yildiz non sarebbe quello che conosciamo. Questione di equilibrio, anche, che a volte può mancare.La Juventus non ha solo poggiato la maglia numero 10 sulle spalle di Kenan Yildiz. Ne ha fatto l’uomo al centro del progetto, l’uomo immagine che compare ad ogni occasione promozionale. Da parte sua, il giovane turco sembra aver capito l’importanza del ruolo, ma tutto questo non vuol dire necessariamente che tra le parti si consumerà un matrimonio di lunga durata.Come abbiamo detto più volte, nella Juventus non ci sono incedibili, ma Yildiz è quello meno cedibile di tutti. Un piccolo spiraglio resta aperto: di fronte ad un’offerta irrinunciabile, vicina alle tre cifre, il club bianconero si siederebbe al tavolo. Di fronte alle avances di un top club europeo, chi cura gli interessi del giocatore non farebbe orecchie da mercante. In tutto questo, un’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions potrebbe rivoluzionare il quadro.Come dicevamo, si registra l’insoddisfazione di Yildiz per le recenti esclusioni con Inter e Psv. Ma lo stesso numero 10 è assolutamente centrale nel progetto sportivo di Thiago Motta: in stagione è sceso in campo per 2.488 minuti, quarto assoluto in rosa. E centrale può tornare da subito, nel prossimo impegno contro il Cagliari per cui si candida titolare.