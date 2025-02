Quanto vale Kenan Yildiz e la posizione della Juventus per l’estate

2025 Getty Images

È una stagione di speranze inattese, di risultati altalenanti, ma anche di prestazioni memorabili; un turbinio di emozioni anche difficile da comprendere e raccontare. Ci sono sicuramente delle note positive: una è KenanIl giovane turco è alla prima vera stagione nel calcio che conta: ha la magliadella Juventus sulle spalle e, insomma, le pressioni certo non mancano. Lui ne ha fatto un fagotto e leggiadro come nellacontro l’Empoli l’ha spedito via. Gioca come un veterano, parla da juventino:

Quanto vale Kenan Yildiz

La finestra invernale di mercato lo dimostra una volta di più: alla Juventus nessuno è incedibile. Lo dimostra la querelle Cambiaso e il fatto che se la ricca offerta del Manchester City fosse pervenuta, oggi l’esterno sarebbe in Inghilterra. Qualcuno, però, è meno cedibile di altri e in fondo alla lista c’è KenanPer sedersi al tavolo delle trattative, per iniziare a riflettere, quantomeno per ascoltare, la Juventus vacillerebbe per. Da qui, però, sono tante le variabili che potrebbero entrare in gioco. La mancata qualificazione alla prossima Champions League, per esempio, abbasserebbe le difese della Juve di fronte alle offensive. Attenzione, poi, al ruolo del super agente Jorge Mendes che, secondo alcuni, avrebbe attivato i colloqui con la famiglia per prendere la procura di Yildiz. A tutto questo si aggiunga la volontà del ragazzo: è pronto e favorevole a camminare sullo stesso percorso del suo idoloInsomma, vendere Yildiz è l’ultima delle idee, ma il mercato insegna che nulla è impossibile. Dalla Premier alla Liga, i top club sono già pronti a sfruttare ogni spiraglio che può aprirsi dalle parti della Continassa.