BVB verpflichtet Yan Couto



Borussia Dortmund verstärkt sich mit dem brasilianischen Außenverteidiger Yan Couto (22). Der BVB hat sich mit Coutos bisherigem Klub @ManCity auf eine Leihe bis zum 30. Juni 2025 geeinigt.



https://t.co/DwQzo1x7KE#BVBadRagaz pic.twitter.com/Iw11vyErWO — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2024

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'ingaggio di Yan Couto dal Manchester City. Il laterale destro, ex obiettivo di mercato della Juventus, ha disputato l'ultima stagione al Girona e a partire dalla stagione 2024/25 vestirà la maglia dei gialloneri. Il calciatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Di seguito il comunicato ufficiale:“Il Borussia Dortmund si rafforza con il terzino brasiliano Yan Couto (22). Il BVB ha concordato un contratto di prestito con il Manchester City, precedente club di Couto, fino al 30 giugno 2025. Nel caso in cui nella prossima stagione vengano raggiunti determinati criteri sportivi, tutte le parti hanno concordato anche un cambiamento permanente dopo il periodo di prestito. Couto, giocatore della nazionale brasiliana dall’ottobre 2023 (4 partite), ha recentemente giocato in prestito al club spagnolo di prima divisione FC Girona ed è diventato uno dei terzini più forti della penisola iberica (59 partite nella Liga, 2 gol, 12 assiste). Con il suo club, il 22enne ha sorprendentemente concluso la stagione 2023/24 al terzo posto. Venerdì è arrivato a Zurigo con un volo da San Paolo e ha effettuato le visite mediche obbligatorie a Bad Ragaz (Svizzera), dove il BVB sta attualmente svolgendo il ritiro estivo. Oggi Couto, che a Dortmund riceverà la maglia numero 2, si allena per la prima volta con i suoi nuovi compagni”. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha dichiarato: “Avevamo Yan Couto sul nostro radar prima che vincesse la Coppa del Mondo U17 con il Brasile nel 2019. Yan può diventare un giocatore davvero speciale. Offre velocità, tecnica e arguzia al massimo livello. È molto giovane, può ancora imparare molto, eppure confidiamo che possa continuare la storia di giocatori brasiliani speciali al BVB. Yan Couto è un giocatore estremamente entusiasmante. Può lavorare su tutta l’ala e combina una dinamica eccezionale con intensità, finezza tecnica e forza nel dribbling. Yan può essere utilizzato in modo variabile, ama i duelli uno contro uno, può eseguire cross precisi e ha una forte spinta offensiva. La sua crescita in Spagna è stata notevole, ma ha ancora molto potenziale di sviluppo. Ciò significa che si adatta perfettamente al profilo che stavamo cercando per questo gruppo di posizioni. Siamo molto lieti di essere riusciti a convincerlo della nostra strada”.