Gazzetta - Juventus, missione Xhaka per il centrocampo: la nuova idea

La Juventus è interessata a Xhaka

Dopo la rivoluzione a centrocampo dell'estate scorsa,dovrà di nuovo operare in quella zona di campo visto che i grandi cambiamenti non sono andati come a Torino speravano e immaginavo. Ed ecco perché Damienper il quale sono in corso movimenti di mercato che lo spingono verso il ritorno in Premier League. L'ultima idea della Juventus per il centrocampo porta acome riferisce la Gazzetta dello Sport.



Quanto costa Xhaka

Le altre opzioni per il centrocampo

Xhaka non è certo un giocatore da scoprire né una scommessa, come altri nomi che a Torino monitorano; si tratterebbe di un acquisto che offre determinate garanzie.nelle ultime settimane ma la pista si è raffreddata. In Italia poi lo avrebbe voluto José Mourinho per la Roma. Adesso ci pensa la Juventus, cheIl giocatore del Leverkusen compirà 33 anni a settembre e sembra pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera., che ne aveva fatto perno centrale della squadra. E i costi, considerando l'età di Xhaka, non possono essere particolarmente elevatiche è aperto ad una nuova avventura e gradirebbe la possibilità di allargare la propria esperienza giocando per la prima volta nel campionato italiano.Non c'è però solo Xhaka nella lista del club bianconero; il classe 1992 è la nuova idea di Comolli, con la Juventus però che già ha studiato in queste settimane altre opzioni., con cui il dirigente vanta un rapporto diretto dopo aver lavorato con il club di Londra, ma anche. Nessuna trattativa ancora, la Juventus è nella fase delle valutazioni e Xhaka potrebbe scalare le gerarchie.





