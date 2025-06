Juventus-Wydad, Tudor in conferenza: 'La Juventus non deve cedere i migliori. Yildiz mentalità da campione'

2025 Getty Images



Una bella vittoria per la Juventus nella serata di ieri contro il Wydad . Bianconeri che si sono imposti per 4-1, al termine il tecnico croato Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole:"Un club come la Juventus non deve cedere i suoi migliori giocatori"."Kenan ama il calcio e vuole giocare sempre. Ha corsa e idee oltre che una mentalità da grande. La chiave è la testa. Ha qualità e fatica come un centrocampista. A questo va aggiunto che è un ottimo ragazzo. Deciderà lui dove potrà arrivare. Timore di un assalto dai top club? Può succedere ma è ancora giovane"."Faccio i complimenti ai ragazzi. Nel calcio niente è scontato. Abbiamo fatto partite serie e di qualità senza sbagliare niente e non sono state semplici come può sembrare dal risultato. Abbiamo meritato spingendo tanto e facendo tanti goal. Non so dire a quale percentuale siamo, non c'è una fine: una squadra è un organismo vivo. Bisogna essere costanti e giocare come si deve£."Sarà una bella partita, siamo due squadre diverse dal punto di vista del ritmo e dobbiamo fare i conti con l'umidità. Contro il Wydad abbiamo giocato alle 12, con il City saranno le 15. Dovremo recuperare per bene e vedere chi far riposare e chi mandare in campo. Sarà una bella sfida contro una squadra di livello mondiale"."Entrato con la testa giusta: ha lottato e giocato per la squadra. È stato bello il gesto di Locatelli che gli ha consentito di segnare su rigore: da attaccante ci tiene".





