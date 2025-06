Verso Juventus-Wydad: i dubbi e i ballottaggi di Tudor

2025 Getty Images

Dopo il debutto con uno scoppiettante 5-0 ai danni dell'Al-Ain, laè pronta a tornare in campo per la sua seconda partita al, quella contro i marocchini delin programma alle 18.00 italiane di domani a Philadelphia. Un match importante, che può già valere la qualificazione agli ottavi di finale, in attesa poi dell'ultima gara del girone con il Manchester City prevista per giovedì. Contro i campioni d'Africa in carica,non vuole sbagliare: innanzitutto proprio per blindare il passaggio del turno, e poi per trovare conferme alle ottime sensazioni lasciate dalla partita d'esordio, in cui ha ottenuto buone risposte da pressoché tutti i giocatori che ha scelto di mandare in campo.

Juventus-Wydad: i dubbi di Tudor

Rotazioni a centrocampo?

La scelta in attacco

E allora che cosa bisogna attendersi da questa seconda uscita in terra americana della Juventus? La sensazione è che il tecnico croato voglia provare a gestire un po' le energie di tutti, pur chiedendo ovviamente ai suoi la massima concentrazione per andare a caccia di una vittoria che, come detto, avrebbe un peso notevole, ma che potrebbe essere meno scontata di quanto si possa pensare considerando che il Wydad deve necessariamente fare punti per poter credere ancora nel sogno.Stando a quanto riferito da Sky, in attesa della conferenza stampa di Tudor in programma nelle prossime ore che potrebbe aiutare a chiarire meglio la situazione, Tudor ha ancora diversi ballottaggi da sciogliere, dopo l'allenamento della vigilia e il successivo trasferimento verso Philadelphia. Per iniziare, la difesa non dovrebbe subire particolari cambiamenti rispetto al match contro l'Al-Ain: con Federico Gatti ancora lontano dalla migliore condizione, sarà ancora una voltaa guidare il reparto arretrato, completato da Nicolò Savona e Lloyd Kelly, a protezione dei pali difesi da Michele Di Gregorio.A centrocampo, invece, non è da escludere qualche rotazione: il diffidatopotrebbe osservare un turno di riposo, aprendo così le porte al ritorno dal primo minuto di Manuel Locatelli (non al meglio nei giorni scorsi), che agirebbe al fianco di Khephren Thuram. In alternativa potrebbe esserci spazio per, desideroso di accumulare minuti e mettersi in mostra per provare a scrivere un futuro diverso da quello che, ad oggi, lo vede più fuori che dentro la Juventus. Occhio anche alla variabile, che sta ritrovando gradualmente la miglior condizione. Sulle fasce, Alberto Costa sarà confermato a destra, con l'auspicio di assistere a un'ulteriore prestazione positiva da parte sua, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra(altro diffidato) eIn attacco, nessun dubbio su, con il francese ancora preferito a Dusan Vlahovic. Sulla trequarti, la diffida di- comunque ritenuto sempre più al centro del progetto bianconero e prossimo ad essere riscattato tramite il pagamento della clausola da 30 milioni di euro - potrebbe spingere Tudor a valutare dal primo minuto, la cui esclusione dal primo match ha subito scatenato voci e indiscrezioni sul suo futuro , che qualcuno vede già lontano dalla Juventus. Non resta dunque che attendere la conferenza stampa di Tudor, che potrebbe sciogliere qualche dubbio in vista del conto alla rovescia verso Juventus-Wydad.





