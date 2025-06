Juventus-Wydad, Savona rimandato: 'Non è ancora a suo agio'

Getty Images

Juventus-Wydad: come è andata la partita di Savona

Luci e ombre nella prestazione di ieri sera di, schierato dal primo minuto al centro della difesa, tra Pierre Kalulu e Lloyd Kelly, per il match trae Wydad. Ecco come lo hanno giudicato i giornali in edicola oggi.- Non è ancora a suo agio nel nuovo ruolo di centrale della difesa a tre e lo dimostra in diverse circostanze patendo gli attaccanti marocchini. Troppo morbido su Amrabat nel 2-1 del Wydad firmato da Lorch.- Ha responsabilità, come il compagno francese, sul primo goal del Wydad, dove abbozza un mezzo intervento aereo a vuoto che disimpegna Amrabat. Una disattenzione che ci sta tutta: non dimentichiamoci che ha 22 anni... Nella ripresa cresce con il resto della squadra.