Juventus-Wydad: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Dopo l'entusiasmo per un debutto andato oltre le migliori aspettative, per laè giunto il momento di tornare con i piedi per terra, per correre a caccia di conferme. Questo l'obiettivo di, che oggi punta già a blindare il passaggio agli ottavi di finale delcercando una vittoria contro i marocchini del, seconda avversaria nel girone del torneo statunitense che, tra una partita e l'altra, sta anche regalando qualche sorpresa.L'appuntamento in campo al Lincoln Financial Field di Philadelphia è alle 18.00 italiane (ore 12.00 locali, attenzione quindi alla variabile delle alte temperature). E il 5-0 inflitto nei giorni scorsi all'Al-Ain deve subito diventare un dolce ricordo per i bianconeri, chiamati appunto a dare ulteriori risposte dopo l'exploit dell'esordio e a ribadire che sì, il percorso intrapreso è davvero quello giusto.

Juventus-Wydad, le idee di Tudor

Juventus-Wydad, dove vederla

Partita: Juventus-Wydad Casablanca

Data: domenica 22 giugno 2025

Orario: 18.00 (orario italiano)

Canale TV: Italia Uno e DAZN

Streaming: DAZN, Mediaset Play, Sportmediaset.it

Juventus-Wydad, le probabili formazioni

Mentre nelle scorse ore c'erano diversi ballottaggi da sciogliere per Tudor , adesso la sensazione è che l'undici titolare odierno della Vecchia Signora sarà molto simile - se non esattamente identico - a quello visto nel match di esordio, che alla luce del 5-0 ha sicuramente funzionato. Il tecnico croato, però, ha ancora un po' di tempo a disposizione per valutare tutte le soluzioni disponibili e schierare la sua Juventus con la formazione migliore possibile per raggiungere l'obiettivo di giornata.Tudor potrebbe optare per qualche cambio di formazione per questa seconda uscita della Juventus in terra americana, rispetto all'undici titolare schierato nei giorni scorsi contro l'Al-Ain.





