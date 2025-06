Juventus-Wydad, passo indietro per Alberto Costa? Come è andata la sua partita

Juventus-Wydad: come ha giocato Alberto Costa

Altra prestazione positiva, seppur non brillante come quella d'esordio al Mondiale per Club, per, schierato dal primo minuto anche nel match di ieri tra Juventus e Wydad. Ecco come lo hanno giudicato i giornali in edicola oggi.- Intraprendente, ma più disordinato di altre volte: quando trova la fascia trafficata cerca gloria in mezzo provando qualche tiro dalla distanza. Il contachilometri viaggia anche stavolta, però la lucidità non è la stessa del match di Washington D.C.

- In avvio non riesce a pulire di testa la rovesciata di Kolo Muani. Sempre tra i più accesi e arrembanti anche se stavolta insiste nel complicarsi la vita con appoggi discutibili. Un po’ più disordinato del solito.