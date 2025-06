Verso Juventus-Wydad: Adzic out, Bremer e Milik a parte. Le ultime su Locatelli e Koopmeiners

AFP or licensors

Verso Juventus-Wydad: le condizioni degli infortunati

All'appello, ora, manca sostanzialmente solo, che si è fermato nei giorni scorsi a causa di una lieve distorsione alla caviglia. Come riferito da Sport Mediaset, nell'ultima seduta di lavoro dellaalla vigilia del match contro i marocchini del in quel di Philadelphia si sono allenati anche, seppur a parte rispetto al resto dei compagni. Nessuno dei due, chiaramente, sarà arruolabile per la sfida di domani, ma ciò fa pensare che il loro recupero sia finalmente vicino.

Le idee di Tudor

Da non escludere la possibilità di vedere in campo anche (uno tra), le cui condizioni sono date in miglioramento. Igor Tudor, che a breve interverrà in conferenza stampa, ha ancora un po' di tempo a disposizione per valutare i suoi ragazzi e poi schierare la miglior formazione possibile per una partita da vincere, in modo da blindare la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club.Credibile che il tecnico croato possa optare per qualche variazione rispetto all'undici titolare scelto nei giorni scorsi per affrontare l'Al-Ain, nell'ottica di gestire le energie della sua squadra, ma sicuramente la Juventus non potrà sbagliare in termini di concentrazione e determinazione l'approccio a una gara che, come dicevamo, deve essere vinta, anche per confermare le buone sensazioni lasciate dal 5-0 del debutto statunitense.





