Juventus-Wydad, è una prima volta! Le statistiche del match

Juventus-Wydad: le statistiche in vista del match

Le squadre europee hanno vinto tutte e tre le precedenti partite contro avversarie marocchine nella Coppa del Mondo per Club FIFA (inclusi i formati precedenti): il Raja Casablanca ha perso contro il Real Madrid nel 2000 e il Bayern Monaco nel 2013, mentre il Wydad AC ha perso contro il Manchester City questo mercoledì;

la Juventus ha segnato quattro goal nel primo tempo contro l'Al Ain nel match di mercoledì, cosa che non succedeva da oltre sette anni (4-0 contro il Sassuolo in Serie A nel febbraio 2018);

il Wydad AC è alla ricerca della prima vittoria nella Coppa del Mondo per club FIFA (considerando tutti i formati), dopo aver registrato un pareggio e tre sconfitte in quattro partite.

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, propone alcune curiosità e statistiche in vista del match di oggi contro il Wydad Casablanca , valido per la seconda giornata del gruppo G del Mondiale per Club, una sfida che non ha nessun precedente nella storia.